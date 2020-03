Nuova ordinanza in Lombardia: tutto chiuso



53.578 contagiati, 4.825 vittime, 6.072 guariti in tutta Italia. Al via il reclutamento di 300 medici. Code ai supermercati dalle prime ore della mattina



Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Italia sono stati 53.578 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+6.557 rispetto a ieri). Lo annuncia come di consueto la Protezione civile. Di queste, sono decedute 4.825 (+793) e 6.072 sono guarite (+943). Attualmente i soggetti positivi sono 42.681.

La Lombardia ora chiude tutto: sospensione dell'attività degli uffici pubblici, delle attività degli studi professionali, il fermo delle attività nei cantieri e divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente. Il tutto fino al 15 aprile. Rimarranno aperti solo supermercati, edicole e farmacie. È quanto stabilisce un'ordinanza del governatore della Lombardia Attilio Fontana firmata sabato sera.

Sono 546 le persone decedute in Lombardia nelle ultime 24 ore per Covid-19: in totale, dall'inizio della diffusione del contagio, sono 3.095. I positivi sono 25.515, più 3.251 in un giorno solo. Le persone in terapia intensiva sono 1093, quelle in ospedale 8.258, più 523, i guariti 2.139. I numeri, drammatici, lo snocciola, l'assessore al Welfare regionale Giulio Gallera. A Milano città i contagi sono 1.829, 279 più di ieri. Crescono anche a Bergamo (715 in più, 5.869 in totale), a Brescia (5.28 in tutto, più 380), mentre crescono meno a Lodi. E in Lombardia si insiste per lo stop totale. «È arrivato il momento di fermarci, ma per davvero. Confidiamo in voi. Al momento riteniamo che l'adozione di coraggiosi nuovi provvedimenti restrittivi possa rappresentare l'unica ed auspicabile soluzione per una tragedia che sembra oggi, che i contagi aumentano inesorabili, non avere fine». Questo l'appello firmato dai 243 sindaci dei Comuni bergamaschi, a partire dal primo cittadino di Bergamo Giorgio Gori, inviato al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al governatore lombardo Attilio Fontana. La lettera è firmata anche dal Presidente della Provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli e dai primi cittadini di tutti i partiti politici. «La situazione che si vive nell'intera Regione Lombardia - scrivono poi - assume ormai i connotati dalla tragedia e questo è ancor più evidente purtroppo nella nostra provincia di Bergamo che in questi giorni sta vedendo morire tanti uomini e donne e cancellare intere generazioni, senza nemmeno poter dare un degno saluto. Con questa nota si vuole rimarcare la necessità condivisa e trasversale di una effettiva presa di coscienza della drammaticità del momento anche per chi non vive questa Provincia. Chiediamo, auspichiamo e sollecitiamo quindi un intervento maggiormente coercitivo che imponga nuove restrizioni: con i dati che tutti conosciamo non è pensabile che ancora oggi ci si debba basare sul buon senso dei cittadini chiamati a rispettare regole soggette alle più varie interpretazioni».



Nel Lazio, l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Alessio D'Amato annuncia un piccolo calo dei contagi: «Oggi registriamo un dato in lieve diminuzione rispetto alle ultime 24 ore con 182 casi di positività e un incidenza ancora significativa del cluster delle suore di Grottaferrata, mentre i decessi sono stati 7 e tra questi una donna di Fondi. Continua l'aumento delle persone guarite che sono 54 in totale e si registra la prima donna guarita a Frosinone. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 3.753 ed aumentano le dimissioni». Sono però risultate positive altre 20 suore e un addetto al servizio di sorveglianza presso l'Istituto di Grottaferrata ed è necessario proseguire l'isolamento in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali.

Sin dalla mattinata, sabato, lunghe code ai supermercati si sono registrate un po' ovunque (soprattutto al nord e nelle grandi città). A livello centrale, il governo ricorda che non è cambiato nulla per quanto riguarda gli orari di apertura di supermercati e negozi di alimentari, ma le Regioni procedono in ordine sparso. Se il Veneto ha optato per una stretta sugli orari introducendo la chiusura domenicale - così come anche il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Sicilia, la Campania e la Calabria - la Lombardia invece è più critica sull'opportunità di limitare l'accesso ai negozi di alimentari, mentre la Liguria è favorevole all'apertura domenicale. Il Lazio ha scelto una soluzione di compromesso: supermercati chiusi alle 19 dal lunedì al sabato e domenica alle 15. Soluzione che però non piace alla sindaca Virginia Raggi, che ha chiesto al governatore Nicola Zingaretti il ripristino degli orari precedenti per evitare assembramenti.

La Corea del Sud ha limitato i contagi individuando i soggetti positivi e tracciandone gli spostamenti. Una strada che adesso anche l'Italia potrebbe seguire. Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministero della Salute. «D'accordo con il ministro, sto proponendo che la si adotti anche in Italia, abbiamo già attivato un gruppo di studio per definire i dettagli».



È immediatamente reperibile sul sito https://medicipercovid.protezionecivile.it/ ma anche con link sul sito della protezione civile il bando per i medici volontari che vogliano rientrare in servizio per dare una mano nell'emergenza- Il reclutamento riguarda di 300 medici - in primis anestesisti e rianimatori - per la Lombardia e la provincia di Piacenza . Si tratta di un arruolamento di medici temporaneamente in organico alla Protezione civile, annuncia il commissario all'emergenza Angelo Borrelli, fermo restando il rapporto con la propria organizzazione di provenienza. Nel bando c'è un riconoscimento in forma forfettaria.

In Abruzzo c'è il caso di un paesino con quattro morti in pochi giorni e decine di casi su poco più di duemila abitanti. Si tratta di Castiglione, paesino della provincia di Teramo, dove anche il sindaco Vincenzo D’Ercole, il più giovane sindaco del Teramano e tra i più giovane d’Italia, è positivo al virus: «Sto bene, ma è necessaria la quarantena» ha fatto sapere. Castiglione, insieme ad altri cinque comuni, è stato inserito nella zona rossa individuata dal governatore Marco Marsilio.

Intanto la Guardia di Finanza fa sapere che sono 50.000 le persone controllate per l’emergenza coronavirus e di queste 1200 sono state denunciate a vario titolo mentre tre sono state arrestate. I militari hanno proceduto anche al controllo della regolarità delle operazioni svolte da circa 40.000 esercizi legittimati all’apertura, denunciando 151 rappresentanti legali e applicando sanzioni amministrative in 52 casi. Le principali infrazioni «riguardano l’art. 650, "inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità", art. 495, "falsa attestazione e dichiarazione a Pubblico Ufficiale", art.496, "false dichiarazioni sull’identità e su qualità personali proprie o di altri"» .

La Giunta regionale del Fvg ha stabilito infatti il rinvio delle elezioni amministrative comunali in scadenza nel corso dell'anno, inizialmente previste nel periodo 15 aprile-15 giugno. Il rinnovo degli organi comunali è in scadenza nel 2020. Le consultazioni dovranno svolgersi una domenica compresa tra il 4 ottobre e il 13 dicembre 2020 (e non più tra il 15 aprile e il 15 giugno).

In porto sabato mattina a Savona la nave da crociera Costa Luminosa partita dal porto di Marsiglia venerdì sera poco dopo le 19. Secondo quanto appreso, a bordo ci sono circa 720 persone (719 sono stati sbarcati a Marsiglia, assistiti dalla compagnia di navigazione), alcune con sintomi. In banchina, la Sanità marittima che dovrà decidere se dichiarare la nave "libera" o "contaminata".



Intanto sono circa 200.000 i guanti medicali donati all'Italia dalla Bluesail Medical, uno dei principali produttori della Cina, per proteggere gli operatori sanitari nella lotta contro l'epidemia di coronavirus.