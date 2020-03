CRONACA UTILITIES Fontana: «Misure del governo inevitabili»



Gualtieri: «Sospensione attività sacrificio necessario». A Messina focolai in una clinica e casa di riposo. Il Papa: «Prego per chi non può stare con chi muore»



«La sospensione annunciata dal Presidente Conte delle attività produttive non essenziali fino al 3 Aprile è un sacrificio necessario per sconfiggere il COVID19 e salvare vite umane. Sosterremo i lavoratori e le imprese per far ripartire il Paese. Uniti ce la faremo». Lo scrive sui social il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri all'indomani dell'annuncio del premier Conte. Le misure, a partire da lunedì 23, prevedono la chiusura, in tutta Italia, di ogni attività che non sia indispensabile a garantire beni e servizi essenziali. Soddisfatto anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: «Misure necessarie e inevitabili. Finalmente!».



In mattinata, Papa Francesco riflette sulla solitudine di chi muore e invita a pregare per chi subisce il dramma di non poter essere vicino ad un familiare che sta morendo di coronavirus. Ci sono, ha detto all’inizio della messa che anche oggi ha celebrato a Santa Marta, «tanti defunti, uomini, donne, che muoiono soli senza poter congedarsi dai loro cari. Pensiamo a loro e preghiamo per loro. Ma anche per le famiglie che non possono accompagnare i loro cari nel trapasso. La nostra preghiera speciale e per i defunti e i loro familiari».



Intanto a Messina è allarme per almeno due focolai di coronavirus con un numero consistente di pazienti positivi, con una trentina di casi, tra una clinica e una casa di riposo. L'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza presiederà una riunione con tutti i manager delle aziende sanitarie del Messinese, dove si registra uno dei picchi più alti di casi in tutta la Sicilia. 22-03-2020