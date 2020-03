Verso 340mila casi nel mondo con 14.700 decessi

I guariti sfiorano quota 99 mila, secondo l’ultimo bollettino della John Hopkins University. Come il Canada, anche l'Australia pronta a dire no ai Giochi Olimpici di Tokyo

Secondo l’ultimo bollettino della John Hopkins University

, i casi di coronavirus nel mondo arrivano a quota

339.259 , mentre il numero dei decessi ha giù superato la soglia delle 14.700 unità. I guariti sfiorano quota 99 mila. Numeri che sono destinati ad aumentare.





In mattinata la notizia che l’Italia avrebbe chiesto aiuto al segretario alla Difesa Usa, Mark Esper, per contrastare l’emergenza da coronavirus. Lo sostiene la Cnn, che cita un funzionario della Difesa Usa secondo cui il ministero della Difesa italiano avrebbe lanciato un appello per la fornitura di materiale medico sanitario come mascherine e respiratori. In precedenza, il ministro Luigi Di Maio aveva annunciato che sono stati attivati tutti i canali diplomatici disponibili per reperire i materiali necessari in ogni Paese.