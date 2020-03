Galli: «Numero contagiati molto più alto del dato ufficiale»



Nel Palermitano 69 contagiati in una casa di riposo. Dalla Cina aereo con 100mila mascherine e 50mila test per l'Italia. Ulteriore stretta su provincia Piacenza



« Temo che l'ipotesi di Borrelli possa essere molto vicino alla realtà, anche se non abbiamo dati sicuri per poterlo dire, ma i contagiati sono molti di più di quelli registrati ufficialmente». A dirlo in mattinata è Massimo Galli, direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, commentando ad "Agorà" su RaiTre quanto affermato dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in un'intervista a Repubblica, secondo cui « il rapporto di un malato certificato ogni dieci non censiti è credibile». «Ci vorranno 5-6 giorni di fila per avere indicazioni reali in un senso o nell'altro - ha detto ancora Galli -. Anche a scanso di delusioni i dati che arrivano giorno per giorno vanno letti con molta attenzione».



Arriva poi un'ulteriore stretta per prevenire i contagi nella provincia di Piacenza arriva con una nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, in vigore da domani al 3 aprile. Sono dunque sospese le attività economiche, escluse quelle essenziali o quelle che garantiscano contatti limitati fra le persone. E si rafforzano misure per garantire il contenimento e il distanziamento sociale, a partire dal divieto di ogni assembramento con più di due persone.



Occhi puntati sul Sud, da dove arriva il caso di una casa di riposo a Villafrati, nel Palermitano, con 69 persone positive al coronavirus tra gli assistiti e il personale. Un anziano di 90 anni, che era ospite della struttura, è morto ieri nell'ospedale di Partinico, nove sono ricoverati nella stessa struttura trasformata in Covid Hospital. A dare la notizia è stato il sindaco di Villafrati, Francesco Agnello, in una diretta Facebook in cui ha anche annunciato che « nelle prossime ore il presidente della Regione, Nello Musumeci, dichiarerà la zona di Villafrati "zona rossa". Così come negli altri due paesi della Sicilia, Agira e Salemi». Nella casa di riposo sono assistiti 60 anziani e lavorano 75 dipendenti. «Fi no al 15 aprile, nel piccolo centro palermitano di Villafrati ci sarà il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale e la sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, ad eccezione dei servizi essenziali e di pubblica utilità», si legge in una nota del presidente Musumeci.



« È Partito ieri sera da Pechino un aereo carico di materiale medico donato dal governo cinese all'italia. A bordo ci sono 100mila mascherine e 50mila test per rilevare il covid-19». Lo fa sapere l'ambasciata della Cina in Italia.