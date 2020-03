«Curva contagi sembra attenuarsi dal 20 marzo»



Lo dice il professor Brusaferro (ISS). Codogno, nuovi casi dopo riapertura zona rossa. Gdf sequestra falsi kit per diagnosi. Sardegna: 27% dei contagi è tra i sanitari



Ci sarebbero segno di attenuazione nella curva del contagio dal 19-20 marzo. A dirlo è Silvio Brusaferro (Istituto superiore di sanità), durante la conferenza stampa con gli aggiornamenti sulla situazione in Italia. « A partire dal 19-20 il numero di nuovi casi segnalati cala, la curva sembra attenuarsi. Ma non dobbiamo illuderci che un rallentamento della diffusione possa indurci a rallentare le misure che abbiamo adottato. Ci sono realtà diverse nel Paese, la Lombardia e aree limitrofe con fortissima circolazione, mentre in altre aree c'è una circolazione ancora limitata, dove la sfida è fare in modo che quelle aree rosa non diventino rosse».

Passo indietro nell'ex area protetta di Codogno (Lodi) dove fu scoperto oltre un mese fa il primo contagiato da coronavirus, dopo che per settimane di progressivo calo il trend dei contagi, arrivato anche a toccare l'uno per cento, sarebbe in risalita. «Abbiamo sei positivi in più - spiega il sindaco Francesco Passerini -. Nelle ultime giornate eravamo fermi a 268 casi».



Giorno dopo giorno intanto si allunga la lista dei medici deceduti sul campo per Covid-19. All'alba è morta Anna Maria Focarete consigliere provinciale della Fimmg di Lecco. A Bergamo sono morti Benedetto Comotti e Giulio Calvi. Lutti che portano il numero dei camici bianchi deceduti ad un totale di 44. Il drammatico elenco è fornito dalla Fnomceo su una pagina del sito listata a lutto. Contemporaneamente, una task force di 500 infermieri volontari (selezionati in base alle esperienze professionali "ritenute necessarie" tra le domande che arriveranno entro le 20 del 28 marzo) farà parte di "Infermieri per Covid" e saranno destinati dalla Protezione civile alle Regioni più colpite dal coronavirus.

Il 27% dei casi di Covid-19 in Sardegna è stato diagnosticato fra operatori sanitari, in particolare, medici, infermieri e operatori socio sanitari. La percentuale, secondo dati forniti stasera dal presidente della Regione, Christian Solinas, è più alta, è del 32%, in provincia di Sassari, finora la piu' colpita dall'epidemia

In una vasta operazione della Guardia di Finanza, con il coordinamento della procura di Torino, svoltasi in varie località italiane , si sono scoperte mascherine vendute anche a cinquemila euro approfittando dell'emergenza coronavirus. Intanto novecento falsi kit per diagnosticare il coronavirus, privi di autorizzazione e certificazione delle autorità sanitarie, sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle in un centro di analisi biochimiche di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. I kit venivano venduti online su un sito web a ignari cittadini che pensavano di aver trovato in Rete la possibilità di effettuare da soli i test.