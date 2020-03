In Italia rimandato almeno un milione di ricoveri a causa del Covid-19



Salgono a 6 gli anziani morti nella casa di riposo di Cingoli (Macerata), medici militari in un'altra casa di riposo. Ancora trasferimenti in Germania



In Italia « almeno un milione di ricoveri è stato rimandato per la pandemia di coronavirus in quattro mesi, tra cui oltre mezzo milione per interventi chirurgici non urgenti, dalla protesi d'anca all'ernia del disco". A dirlo è Americo Cicchetti, direttore dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica di Roma, evidenziando « pesanti ricadute sulle liste d'attesa per tutto il 2020 e oltre".



Scenziati contro Matteo Renzi in mattinata, che sulle pagine di Avvenire chiede id considerare la possibilità che si possa riaprire le fabbriche prima di Pasqua e le scuole il 4 maggio. «Serve un piano per la riapertura e serve ora. Le fabbriche devono riaprire prima di Pasqua. Poi il resto. I negozi, le scuole, le librerie, le Chiese. Serve attenzione, serve gradualità. Ma bisogna riaprire», dice Renzi in nell'intervista. «Pensare di riaprire le scuole il 4 maggio è una follia e fare proclami in questo momento è sbagliato». Così l'epidemiolgo Pierluigi Lopalco, dell'università di Pisa e presidente del Patto trasversale per la Scienza (Pts). Per Gianni Rezza, direttore del dipartimento Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità (Iss) , «non si può dire nulla non prima della fine del mese». «Dobbiamo essere cauti e dare illusioni se non abbiamo dati - rimarca invece il professor Lopalco - oggi abbiamo solo una flebile speranza in Lombardia ma ad esempio a Milano la situazione non è ancora sotto controllo. Come facciamo a riaprire le scuole se non lo abbiamo certezze. Non diamo false aspettavi e speranze».



L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha autorizzato tre nuove sperimentazioni cliniche su farmaci per il trattamento della malattia Covid-19. Si tratta di uno studio su 2 farmaci biologici (emapalumab e anakinra), uno su un farmaco già in uso per l'artrite reumatoide (sarilumab) e uno studio con il farmaco tocilizumab, anch'esso in uso per l'artrite, in casi precoci e gravi.

Sono due le anziane di 73 e 85 anni, contagiate da coronavirus, morte nella casa di risposo di Cingoli, nel Maceratese. Il conto sale così a sei decessi collegati all'epidemia, nella struttura dove nelle ultime ore è morto anche un altro anziano ma per cause naturali. Nella cittadina ci sono stati dieci morti positivi al coronavirus, tra i quali i sei ospiti della casa di riposo. A Sassari, invece, in un'altra residenza per anziani, sono 63 le persone positive al Covid-19 sui 162 tamponi eseguiti dai medici dell'Esercito sugli ospiti e il personale e analizzati dal Policlinico Militare Celio di Roma. Sale così a 593 il numero dei contagi in Sardegna dall'inizio dell'epidemia.



In mattinata poi è arrivato a Bergamo un altro aereo militare tedesco per trasferire sei pazienti affetti da Covid-19 in Germania, dove verranno curati. Il ritorno a Colonia dell'aereo militare tedesco è previsto per la tarda mattinata. I sei pazienti italiani trasferiti in Germania verranno ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali di Bonn, Bochum e Colonia. Nei prossimi giorni altri quattro pazienti italiani e quattro cittadini francesi verranno trasferiti per essere curati negli ospedali del Nordreno Westfalia. In totale, il ministero della Difesa tedesco ha per ora disposto il trasferimento in Germania di 14 pazienti stranieri affetti da Covid-19.