Spallanzani: più dimessi che positivi ricoverati



È la prima volta. Speranza su Repubblica: «Trovare un modo di convivere col virus finché non ci sarà cura o vaccino». Calabria, gli sparano per video su controlli anti-coronavirus: arrestati



«Per la prima volta si inverte il rapporto pazienti ricoverati Covid-19 positivi/pazienti dimessi, più numerosi - scrive in mattinata l'Istituto Spallanzani di Roma -. I pazienti Covid-19 positivi sono 185. Di questi, 19 pazienti necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 207. In giornata - aggiungono dall'Istituto nazionale malattie infettive - sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomaticpallanzanispai».

La battaglia contro il coronavirus è « tutt'altro che vinta, il nostro obiettivo è quello di trovare un modo di convivere » con questa minaccia « finché non ci sarà una cura o un vaccino » . Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'intervista su Repubblica. Speranza annuncia un piano strategico per uscire « con grande gradualità e cautela » dall'epidemia. Sono cinque i punti fondamentali: distanziamento sociale e mezzi di protezione per tutti, ospedali Covid su tutto il territorio nazionale, rafforzamento delle reti sanitarie locali, studio a campione per capire quanti sono i contagiati in Italia e un’app, modello Corea, per verificare i contatti delle persone positive. « Dobbiamo dire la verità: la situazione resta drammatica. L’emergenza continua e avremo altri mesi difficili. Non voglio ingannare nessuno, è inutile pensare che ci sia una soluzione salvifica. Purtroppo non c'è. E non posso dare una data in cui tutto finisce. Sarebbe irresponsabile » .



Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri in Calabria per tentato omicidio ed estorsione: secondo le accuse, volevano vendicarsi per un video pubblicato online che ritraeva un loro parente sottoposto ai controlli anti-coronavirus da parte delle forze dell'ordine. Le riprese postate sul web hanno scatenato la rabbia che ha condotto un uomo, già noto all'Arma, a sparare contro un 45enne di Scilla (Reggio Calabria). I due si sarebbero recato presso l'abitazione dell'autore della video per estorcere duemila euro a titolo di "risarcimento" del torto subito. Ottenuto però un rifiuto, sono stati esplosi quattro colpi di pistola, ferendo la vittima alle gambe, mentre il complice ostacola il tentativo del malcapitato di ripararsi dietro il portoncino di ingresso. I due si danno poi alla fuga ma sono stati fermati.