Analisi della Regione Lombardia. Sindaco Codogno: «Da Conte ci aspettavamo di più». Colao: "Apertura a ondate per testare sistema, app utile se usata da tutti. Verso ok a messe da lunedì 11 maggio

Il Covid-19 circolava a Milano già il 26 gennaio, quasi un mese prima della scoperta del paziente 1 a Codogno (Lodi), il 21 febbraio. Lo scrive il Corriere della Sera che cita un'analisi condotta dalla task-force sanitaria della Regione Lombardia.





Secondo lo studio, almeno 160 persone avevano contratto il virus tra Milano e provincia (su circa 1.200 in Lombardia) al 26 gennaio. Il contagio s'era già innescato dunque prima di Codogno e i sintomi vennero scambiati per la coda dell'influenza. Secondo l'analisi della task-force quel 26 gennaio, ribattezzato come "Giorno 0", c'erano già 46 casi di Covid-19 a Milano, mentre in Lombardia se ne contavano 543. Ma i casi diventano "visibili" solo dopo Codogno, quando tutti si accorgono che il virus è arrivato e cominciano i tamponi alla ricerca dei contagiati. Comincia quindi quella corsa esponenziale che ci fa arrivare fino alla cifra in Lombardia dei 74.348 infettati, registrati il 28 aprile. Tutti credevamo quindi che fossero gli aeroporti i canali di trasmissione, mentre c'erano già 46 milanesi che avevano contratto il virus a fine gennaio, e che lo hanno trasmesso velocemente ad altri. L'analisi dice che in nove accusano i sintomi il 12 febbraio, in 13 il 15, in 10 il 18, in 35 il 20 febbraio. Poi, dal 21, con il paziente "1" di Codgogno comincia una nuova era.





Francesco Passerini, sindaco di Codogno, a nome di tutti i primi cittadini dei 10 Comuni del lodigiano messi in quarantena il 24 febbraio, dichiara:

«Ci aspettavamo di più, soprattutto per quelli che erano i quesiti principali posti da noi sindaci dell’ex zona rossa». «A Conte ho chiesto parole di riappacificazione nei confronti dell’ospedale di Codogno anche se poi il premier ha negato di aver mai criticato il presidio» dove è stato accertato il primo caso di coronavirus in Italia.



’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, annuncia: «A partire da domani, con l’avvio di altri 33 centri, si estende a tutta la Lombardia l’esecuzione dei prelievi ematici per l’elaborazione dei test sierologici che porteranno a regime, entro l’inizio della prossima settimana, il sistema regionale di analisi degli anticorpi neutralizzanti per il Covid-19».





«È l'occasione per rilanciare l'Italia, il Paese ha imparato a usare le nuove tecnologie - così Vittorio Colao capo della task force sulla fase 2 -. Ripartiremo a ondate, pronti a chiudere piccole aree se il male riparte » con « regole diverse a seconda delle regioni e mettere alla prova il sistema » . E sulla app Immuni dice: « Potrà servire se arriva in fretta e se la scaricano la grande maggioranza degli italiani altrimenti servirà a poco».