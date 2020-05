Coronavirus, oltre 263 mila decessi nel mondo



Stati Uniti, 2.073 morti in Usa in 24 ore, in totale 73 mila. Cina, nessun contagio locale, 2 «importati». Brasile, positivo il portavoce del presidente Bolsonaro



Sono più di 263mila le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19 nel mondo e oltre 3,7 milioni quelle contagiate. I dati sono della Johns Hopkins University, che parla di 263.831 vittime a livello globale e di 3.755.341 casi. In Europa, il Paese più colpito in termini di morti è la Gran Bretagna con 30.150 decessi, mentre per quanto riguarda i contagi il numero maggiore si registra in Spagna, dove si contano 220.325 casi.



Negli Usa i morti per coronavirus nelle ultime 24 ore sono 2.073. I contagiati sono 1,2 milioni, mentre il numero complessivo dei decessi ha superato i 73 mila. Sono invece 614 i morti in Brasile, il numero più alto dall’inizio della pandemia. Lo ha rivelato il ministero della Salute, precisando che le vittime totali sono 8.535. Numero record anche per i contagi: 10.381 in un solo giorno, per un totale di 125.096 casi confermati. Intanto i l portavoce del presidente brasiliano Jair Bolsonaro è risultato positivo. Lo ha reso noto il governo confermando l’ennesimo caso di contagio nell’entourage del presidente, che rifiuta di adottare le misure di distanziamento sociale. Da quando è scoppiata l’epidemia sono più di 20 gli alti funzionari di Bolsonaro contagiati, tra cui il capo delle comunicazioni, Fabio Wajngarten, e il ministro della Sicurezza nazionale, Augusto Heleno .

In Sud Corea sono stati registrati quattro nuovi casi di contagio, tra cui uno locale, il primo da sabato. Gli altri sono importati. In totale, sono 10.810 i casi confermati nel Paese. Il bilancio delle vittime è di 256. La Cina invece non segnala nuovi casi di trasmissione locale del virus e registra due casi «importati» di coronavirus, uno a Shanghai e l’altro nella provincia meridionale di Guangdong. Il bilancio ufficiale è dunque fermo a 4.633 morti, mentre il numero dei contagi sale a 82.885.