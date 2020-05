CRONACA UTILITIES Piemonte: sequestrate 10mila mascherine illegali



Liguria pronta a screening di massa dei lavoratori. Un vaccino "jolly" funziona anche sui macachi: i risultati sono pubblicati sulla rivista Science



La Guardia di finanza di Torino ha sequestrato oltre 10mila mascherine pare certificate illegalmente da una società cinese. Tre persone sono state denunciate per frode in commercio. Le mascherine, acquistate in grosse quantità dalla Cina, erano sì certificate ma da una società cinese non autorizzata ad apporre i necessari sigilli di garanzia e addirittura inserita in una sorta di black-list che la bandiva proprio dall'effettuare procedure di garanzia di questo genere.



Un vaccino "jolly", il vaccino cinese PiCoVacc, basato su una forma purificata e inattivata del virus Sars-CoV2, protegge da dieci ceppi virali isolati in diversi Paesi (Italia inclusa), inducendo una massiccia produzione di anticorpi, che nei topi è dieci volte superiore a quella dei pazienti guariti da Covid-19, f unziona su topi, ratti e macachi. I risultati, che aprono ai test sull'uomo entro l'anno, sono pubblicati sulla rivista Science.



La Liguria si organizza per screening sierologici di massa su tutti i lavoratori che vorranno fare il test rientrando al lavoro la prossima settimana. A dirlo il presidente della Regione, Giovanni Toti, spiegando che l'agenzia regionale Alisa definirà un protocollo e farà un bando per fornirli a un prezzo convenuto. Anche le imprese più piccole e senza un medico del lavoro potranno così offrirli ai dipendenti. 07-05-2020