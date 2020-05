Vaccino, dati positivi dal primo test Usa



Impennata nel conteggio del numero delle vittime in Francia: 483 nelle ultime 24 ore. In Brasile 860 morti in un giorno. 1.160 contagi in un giorno in Sudafrica



Oltre 100 i Paesi che appoggiano una bozza di risoluzione proposta dalla Ue per un'inchiesta indipendente sulle origini del coronavirus: la bozza verrà presentata oggi all'Oms durante la 73ma edizione dell'Assemblea mondiale della Sanità, l'organo decisionale dell'Oms. Tra i Paesi che chiedono l'inchiesta vi sono anche Russia, India, Giappone, Gb, Canada, Indonesia e i 27 Stati Ue. La Cina si è detta disponibile solo ad un'inchiesta dell'Oms, a tempo debito, ovvero superata l'emergenza, ritenendo «prematuro» allo stato l'avvio di un'indagine su origini e diffusione della pandemia del Covid-19 che finora ha colpito più di 4,7 milioni di persone nel mondo, uccidendone oltre 315.000.

Buone notizie sul fronte vaccino: la società statunitense di biotecnologia Moderna ha annunciato che i primi risultati della sua sperimentazione sul potenziale vaccino per il coronavirus sono stati «positivi». La fase 1 dei test clinici - spiegano dagli Usa - ha mostrato che otto persone che si sono sottoposte alla sperimentazione hanno sviluppato anticorpi in modo del tutto simile ai pazienti di Covid-19 che sono guariti. E’ importante chiarire che si tratta di un successo nella fase 1, ora c'è da superare la fase 2 e la fase 3, quindi la Food and Drug Administration (l’ente federale Usa preposto al controllo dei farmaci) potrebbe approvare il vaccino già nel 2021. Secondo la rivista Forbes, la società di biotech dovrebbe ricevere 483 milioni di dollari di fondi federali per le sue ricerche sul vaccino.



Nelle ultime 24 ore, in Germania non si registra nessuna nuova vittima del coronavirus, solo due i nuovi casi di contagio. Lo scrive l’Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania. Nel paese, il bilancio è ad oggi di 7.914 vittime e 174.355 casi di contagio. Le guarigioni sono 153.400. Il Land più colpito è la Baviera, con 2.283 morti e 45.427 casi.

Schizza verso l'alto la curva del numero delle vittime di Covid-19 in Francia nelle ultime 24 ore, con nuovi 483 decessi che fanno innalzare il totale - fra ospedali, case di riposo e istituti per disabili - a 28.108 dall’inizio dell’epidemia. Lo rende noto la Direzione generale della Sanità.

In Brasile ci sono stati 860 morti in un giorno solo. Il bilancio sale così a 15.633 vittime. Il Paese sudamericano ha segnato altri 14.919 contagi per un totale di 233.142 ed è quarto dopo Usa, Russia e Gran Bretagna per numero di casi accertati. Impennata anche in Sudafrica, dove si registra il più alto numero di nuovi contagi di coronavirus in un singolo giorno: 1.160. È il dato più alto dal 1° marzo. In totale, i casi accertati sono 15.515. Sono morte altre 3 persone portando il totale a 263. Il bollettino è stato divulgato dal ministero della Salute.