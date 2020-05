Fase 2, è il giorno della riapertura



Bar, negozi e ristoranti alzano la saracinesca dopo più di due mesi. Mezzi pubblici piuttosto affollati in mattinata a Milano, i fedeli tornano a messa in San Pietro



Al via ufficialmente la fase 2 dell'emergenza coronavirus, con la riapertura di gran parte delle attività commerciali e produttive che erano rimaste chiuse a causa del lockdown iniziato più di due mesi fa. E tornano anche i fedeli alla messa del Papa in San Pietro.



I bar dunque hanno riaperto al pubblico sin dal primo mattino e l'affluenza sui mezzi pubblici nelle principali città si è fatta subito sostenuta, in particolare a Milano e Roma. Com'è noto, nei bar di tutta Italia, ci sono nuove regole da seguire, tra distanziamento dei tavoli e sanificazione continua. In Lombardia permane l'obbligo di portare la mascherina o altri indumenti utili a coprire le vie respiratorie anche all'aperto, come recita la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Attilio Fontana, riguardante le riaperture di lunedì. Inoltre in Lombardia le piscine e le palestre resteranno chiuse fino al 31 maggio, una settimana in più rispetto a quanto previsto dal Dpcm.



Sono riaperti poi i collegamenti marittimi per il trasporto passeggeri con la Sicilia; l'aviazione generale con Sicilia e Sardegna, più treni a lunga percorrenza per adeguare l'offerta ferroviaria alla maggiore domanda di trasporto. La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato, di concerto con il ministero della Salute, il Decreto che aggiorna le misure di limitazione alla mobilità delle persone.