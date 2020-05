CRONACA UTILITIES Lombardia, oggi nessun morto si attende la conferma



A livello nazionale 50 decessi. La regione più colpita ha comunicato solo 285 nuovi contagi ma potrebbe trattarsi di una mancata trasmissione dei dati. Sardegna e Calabria, morti e contagi zero conferma



Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, sono almeno 229.858 le persone che in Italia hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+531 rispetto a ieri). Di queste, 32.785 sono decedute (+50) e 140.479 sono state dimesse (+1.639). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 56.594 (-1.158). I pazienti ricoverati con sintomi sono 8.613, di cui 553 in terapia intensiva (-19).



In Lombardia, i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 285 (2,5% il rapporto con i tamponi giornalieri), cala il numero degli attualmente positivi: 25.614 (meno 16). I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 11.457 (ieri 17.191) per un totale di 670.241. Le persone che hanno contratto il virus e che sono guarite nelle ultime 24 ore sono 301, complessivamente è stata raggiunta quota 45.656. E per la prima volta non è stato segnalato nessun decesso per Covid-19, ma si attende la conferma ufficiale.

24-05-2020