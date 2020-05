CRONACA UTILITIES Protezione civile: i decessi scendono a 70



Si scende sotto 50mila malati, quasi 600 nuovi contagiati. Nessuna vittima in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna



Il totale delle persone che hanno contratto il COVID-19 in Italia dall'inizio dell'epidemia è di 231.732, con un incremento rispetto a ieri di 593 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 47.986, con una decrescita di 2.980 assistiti rispetto a ieri. Rispetto a ieri i deceduti sono 70 e portano il totale a 33.142. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 150.604, con un incremento di 3.503 persone rispetto a ieri



In Lombardia sono stati effettuati 15.507 tamponi e individuati 382 nuovi positivi al COVID-19. Il numero degli attualmente positivi è 22.913, 1.124 in meno rispetto a ieri. Il numero di guariti sale a 49.296, 1.486 in più rispetto all'ultimo bollettino. Nell'ultimo giorno, sono morte 20 persone affette da coronavirus per un totale di 15.974 decessi dall'inizio dell'epidemia.

28-05-2020