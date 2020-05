Coronavirus, in 11 Regioni nessun decesso



Le vittime nelle ultime 24 ore sono 111, soprattutto per l'aumento in Lombardia (+67), unica regione oggi con più di 10 vittime. Nuovo calo per i positivi individuati



Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, sono almeno 232.664 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+416 rispetto a ieri). Di queste, 33.340 sono decedute (+111) e 155.633 sono state dimesse (+2.789). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 43.691 (-2.484). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile. I pazienti ricoverati con sintomi sono 6.680 (-414), di cui 450 in terapia intensiva (-25).

In Lombardia, stando ai dati della Regione, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono risultate positive al Sars-CoV-19 88.758 persone (+221). Di queste, sono decedute 16.079 persone (+67). I ricoveri in ospedale sono 3.307 rispetto ai 3.552 di ieri (-245), quelli in terapia intensiva 172 (ieri erano 173), mentre il totale dei guariti è di 50.870 (+1.028). I casi attualmente positivi in Lombardia sono 21.809 (-874). I tamponi sono stati 14.301, contro i 14.078 di ieri; il totale dei tamponi sale a 741.447. Milano città registra 9.775 casi (+25).