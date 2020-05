ESTERI UTILITIES Forfait Merkel, Trump rinvia il G7 negli Usa



Oltre 6 mln di casi nel mondo: più di 367mila morti. La Spagna verso ultima proroga stato di allerta. Uruguay, presidenti e membri del governo in quarantena



Sono oltre sei milioni (6.003.762) i casi di coronavirus registrati nel mondo, di cui 1.760.740 negli Usa. Il numero totale dei morti a livello globale ammonta a 367.183. I dati sono forniti dalla Johns Hopkins University. Sono 1.225 i nuovi decessi per coronavirus in 24 ore, per un totale di oltre 102mila morti e 1,7 milioni di contagi. E dopo aver detto no all’invito di Trump a partecipare al G7 a fine giugno alla Casa Bianca di Angela Merkel, il Presidente Usa ha accettato di posticipare a settembre il summit.

In Spagna, i socialisti del Psoe al governo hanno raggiunto un accordo con i repubblicani catalani di Erco perché questi ultimi si astengano al voto in Congresso per il via libera alla sesta proroga dello stato di allerta nel Paese per la pandemia da coronavirus per altri 15 giorni. L’accordo prevede anche che saranno le autonomie locali a gestire la terza fase e che parteciperanno alla gestione dei fondi Ue per la ripresa.



Intanto il presidente dell’Uruguay, Luis Lacalle Pou, e diversi membri del governo sono stati posti in quarantena dopo essere stati in contatto con una funzionaria dell’amministrazione, risultata positiva al coronavirus. Oltre al presidente, sono stati posti in quarantena il suo segretario privato e il segretario alla presidenza, ma anche il ministro della Difesa. Nel Paese l’epidemia è finora relativamente contenuta, con 816 casi positivi e 22 decessi. Le autorità temono un dilagare del contagio dal vicino Brasile, principale paese colpito in America latina. 31-05-2020