Solo 202 nuovi contagi, ma altri 71 deceduti



In calo rapporto tra tamponi e persone testate. Zero vittime in Veneto, Marche, Trentino, Sicilia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata



Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono almeno 235.763 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+202 rispetto a ieri). Di queste, 34.114 sono decedute (+71) e 169.939 sono state dimesse (+1.293). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 31.710 (-1.162). I pazienti ricoverati con sintomi sono 4.320 (-261), di cui 249 in terapia intensiva (-14). I dati sono stati resi pubblici dalla Protezione Civile.

10-06-2020