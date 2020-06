Italia, confini riaperti dal 15 giugno



L'Austria dal 16 giugno riapre il confine meridionale e così la Grecia che in un primo momento aveva detto no italiani. Già qualche giorno fa l'ok della Svizzera



Dopo la fase dell'emergenza, dal 15 giugno riaprono i confini e gli italiani potranno tornare a viaggiare in Europa. Non ovunque, però. Tra gli ultimi a comfermare l'ok, l'Austria dal 16 giugno riapre il confine meridionali e così la Grecia che in un primo momento aveva detto no italiani.



Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sta volando da una Capitale all'altra in Europa per stringere accordi con i i partner per far arrivare turisti stranieri in Italia e viceversa, il che «significa far lavorare commercianti, artigiani, imprese. Far girare l’economia». Già qualche giorno la Svizzera aveva annunciato di voler aprire i suoi confini dal 15 giugno all'Italia. Restano ancora delle limitazioni da parte di alcuni paesi ma sono sempre meno: l a Slovacchia, per esempio, dal 10 giugno ha aperto le frontiere a 16 paesi europei ma non all'Italia. Resta chiusa anche la Slovenia, il trasporto ferroviario con il nostro paese soppresso. Vietato l'ingresso degli italiani a Cipro, dove dal 9 giugno è permesso l'ingresso - senza quarantena - a quasi tutti i turisti europei. Sulla stessa linea l'Estonia. L'Air Baltic comunque ha in programma, a partire dal 25 giugno la riapertura della tratta Riga-Milano e dal 31 luglio Riga-Roma.