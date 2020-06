Roma, 17 contagiati in uno stabile occupato



Nella Capitale anche il focolaio al San Raffaele. Fontana: «In Lombardia mascherine obbligatorie fino al 30 giugno». Scoperta sostanza naturale che blocca il virus



Cresce la preoccupazione a Roma. Sono due infatti i focolai di coronavirus attivi. Uno è alla Garbatella, in un palazzo occupato in piazza Attilio Pecile, dove c’è un’intera famiglia di origine peruviana positiva. Il primo ad essere contagiato sarebbe stato il bambino più piccolo del nucleo familiare, ora ricoverato - in buone condizioni - al centro Covid di Palidoro dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Ma dai primi risultati sarebbero emersi 17 contagiati in totale nello stabile. Il timore è che si ripeta quanto accaduto ad aprile al Selam Palace sulla Collatina, dove ci furono 50 i casi.



Ma quello a fare più paura è il caso del l'Irccs San Raffaele Pisana . Sono infatti cinque i morti e 99 i contagiati. E il sospetto che il virus circolasse da oltre un mese, tanto che la Regione Lazio, da venerdì, ha iniziato a richiamare per i tamponi Covid anche i pazienti dimessi dal primo maggio in poi. Fino ad ora non si era andati a ritroso oltre il 18 maggio.



In Lombardia, il presidente della Regione Lombardia Fontana ha chiarito perché ha deciso estendere fino al 30 giugno l'obbligo delle mascherine. «Una decisione difficile, ma supportata da evidenze scientifiche e dal recente studio americano coordinato dal premio Nobel per la chimica Mario J. Molina dell'Università della California. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica dell'accademia americana delle scienze (Pnas), afferma che grazie all'uso delle mascherine abbiamo evitato 78.000 contagi e ovviamente altre vittime». Scrive ancora il governatore: «Ho chiesto questo ulteriore sacrificio ai lombardi, che dovranno sopportare anche il caldo di giugno ma non possiamo abbassare la guardia, non possiamo cedere ad un virus subdolo, invisibile, sempre pronto a colpirci». Poi su facebook rimarca: «Il tempo è galantuomo e dopo le offese, gli insulti e le minacce la verità sul buon operato della Regione Lombardia sta emergendo dalle inchieste e dai dati ufficiali. Restano i pochi incivili da tastiera a promuovere infondate tesi complottiste, false e prive di ogni ragionevole fondamento mentre la verità sta emergendo con tutta la sua forza».



Individuata intanto una sostanza naturale, già presente nel corpo, che può bloccare «l'attacco» del Sars-Cov2. La scoperta è dei ricercatori dell'Università Federico II di Napoli e dell'Università di Perugia che hanno identificato molecole endogene in grado di impedire l'ingresso del virus nelle cellule umane. Le molecole sono di natura steroidea e alcune di esse sono degli acidi biliari, ovvero sostanze prodotte nel fegato e nell'intestino dal metabolismo del colesterolo ed e in grado di fermare l'infezione quando la carica virale non è elevatissima.



«Una notizia molto bella e importante Insieme ai Ministri della Salute di Germania, Francia e Olanda, dopo aver lanciato nei giorni scorsi l'alleanza per il vaccino, ho sottoscritto un contratto con AstraZeneca per l'approvvigionamento fino a 400 milioni di dosi di vaccino da destinare a tutta la popolazione europea - così sabato il ministro della Salute Roberto Speranza. Il candidato vaccino nasce dagli studi dell'Università di Oxford e coinvolgerà nella fase di sviluppo e produzione anche importanti realtà italiane. L'impegno prevede che il percorso di sperimentazione, già in stato avanzato, si concluda in autunno con la distribuzione della prima trance di dosi entro la fine dell'anno. Con la firma di oggi arriva un primo promettente passo avanti per l'Italia e per l'Europa».