Coronavirus: 24 vittime, il minimo dall'inizio dell'epidemia



Sono 224 i nuovi contagi registrati dalla Protezione Civile. Nessuna vittima in 16 regioni: si registrano morti solo in Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna



Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono almeno 238.499 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+224 rispetto alla giornata di ieri). Di queste, 34.634 sono decedute (+24) e 182.893 sono state dimesse (+440). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 20.972 (-240). I pazienti ricoverati con sintomi sono 2.314 (-160), di cui 148 in terapia intensiva (-4). I dati sono della Protezione Civile. 21-06-2020