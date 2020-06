Coronavirus: 30 vittime, 190 i nuovi casi



Nessuna vittima in 11 regioni: Veneto, Marche, Campania, Sicilia, Abruzzo, Trentino Alto-Adige, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata



Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono almeno 239.410 le persone che in Italia hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+190 rispetto alla giornata di ieri). Di queste, 34.644 sono decedute e 186.111 sono state dimesse (+1.526). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 18.655. I pazienti ricoverati con sintomi sono 1.610 (-243), di cui 107 in terapia intensiva (-8).

In Lombardia, stando alla Regione, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono risultate positive al Sars-CoV-19 93.261 persone (+88). Di queste, sono decedute 16.586 persone (+7). I ricoveri in ospedale sono 692 (-218), quelli in terapia intensiva 48 (-3), mentre il totale dei guariti è di 64.448 (+758). I tamponi sono stati 9.099, contro i 6.986 di ieri; il totale dei tamponi sale a 980.820. Il rapporto fra tamponi effettuati e numero di positivi trovati è 0,97% (ieri 0,88%). Gli attualmente positivi sono 12.227 (-677).