Coronavirus: nelle ultime 24 ore, 30 i morti



La Lombardia conta 156 nuovi casi. Le regioni con 0 casi sono oggi Basilicata, Valle d'Aosta, Sardegna, Provincia autonoma di Bolzano e Sicilia



Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono almeno 239.961 le persone che in Italia hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+259 su ieri; la Regione Emilia Romagna ha effettuato un ricalcolo dei totali positivi, e in seguito a verifica sono stati eliminati 4 casi in quanto duplicati). Di queste, 34.708 sono decedute (+30) e 187.615 sono state dimesse (+890). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 17.638 (-665). I pazienti ricoverati con sintomi sono 1.356 (-159), di cui 105 in terapia intensiva (+2). 26-06-2020