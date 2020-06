CRONACA UTILITIES Coronavirus: 142 casi, 1.052 guariti e 23 decessi



Complessivamente i morti salgono a 34.767, secondo i dati del Ministero della Salute. I tamponi sono in aumento a 48.273 nelle ultime 24 ore



Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus in Italia, sono almeno 240.578 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+142). Di queste, 34.767 sono decedute (+23) e 190.248 sono state dimesse (+1.052). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 15.563 (-933). I pazienti ricoverati con sintomi sono 1.090 (-30), di cui 93 in terapia intensiva (-3). I numero sono stati forniti dalla Protezione Civile. I tamponi sono in aumento a 48.273 nelle ultime 24 ore. Sette le regioni senza nuovi casi: Marche, Trentino Alto Adige, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Basilicata e Molise.

30-06-2020