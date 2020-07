Coronavirus, contagi giù: 192. 7 i morti



Ieri erano stati 235 a fronte di 52.011 tamponi effettuati (oggi 37.472 tamponi). I dati sulla pandemia in Italia sul bollettino giornaliero del ministero della Salute



Sono 192 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri ne erano stato registrati 235, a fronte di 37.472 tamponi effettuati (ieri erano stati molti di più, 52.011), mentre sono 7 le vittime, numero che porta il totale a 34.861 morti. I guariti sono 164 secondo il bollettino del Ministero della Salute.



Per la prima volta da molti giorni crescono gli attualmente positivi, il che si traduce con il totale dei ricoverati che torna a crescere, oggi sono 14.642. Dei ricoverati, 13.623 sono in isolamento domiciliare, 945 ricoverati con sintomi e 74 in terapia intensiva. Questi ultimi ieri erano 71, quindi si è avuto un incremento di tre unità. Nuovi focolai e un trend di crescita costante, dunque, dei contagi, con Lombardia e Veneto osservate speciali. Ma preoccupano anche i cluster in Emilia Romagna e Toscana, mentre soltanto in cinque regioni non si registrano nuovi malati.