Lazio, obbligo mascherina: la Regione frena



Si pensava a un'ordinanza per rendere obbligatorio l'uso della mascherina quando si verificano condizioni di assembramenti anche all'esterno. Poi la frenata



Mascherina obbligatoria nei luoghi della movida laziali. La Regione è al lavoro infatti su un'ordinanza per renderne obbligatorio l'uso quando si verificano condizioni di assembramenti anche all'esterno. In particolare il provvedimento mira a prevenire nuovi contagi dovuti all'affollamento incontrollato nei luoghi della movida.



Più volte l'assessore alla sanità della Regione Alessio D'Amato negli ultimi giorni ha richiamato all'importanza dell'uso della mascherina in determinate situazioni, soprattutto dopo l'allarme nelle piazze e nelle strade romane più frequentate dai ragazzi: da Trastevere a San Lorenzo e Ponte Milvio assembramenti, folla di giovani senza mascherine e cautele. Di questi giorni la notizia dei controlli anti-covid delle forze dell'ordine e di due locali chiusi a Trastever, dove c'è anche una banda di ragazzini «vestiti tutti uguali, come in Arancia Meccanica» che sta terrorizzando i residenti del quartiere, come ha denunciato la costumista Fiorenza Cipollone, che abita a Trastevere: sputano sui citofoni per trasmettere il virus .

Poi la frenata: «Stiamo monitorando con attenzione la situazione e ringrazio tutto il personale sanitario impegnato nel controllo del territorio. Per ora non procederemo con una ordinanza su obbligo mascherina, ma riprenderemo una forte campagna di informazione per invitare tutti alla responsabilità e a rispettare le regole. Faccio un appello ai sindaci a emettere, lì dove necessario, ordinanze per limitare ed evitare assembramenti. La nuova campagna invita tutti a non diventare complici del Covid 19. Eccola. Chiedo a tutti: massima diffusione!», così scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.