Migranti, varato il piano: primi trasferimenti



Vanno in Lazio, Piemonte, Molise e Sicilia le persone che nella notte hanno lasciato la tensostruttura di Porto Empedocle (Ag) per i centri d'accoglienza



Al via il trasferimento dei 320 i migranti che, nella notte, hanno iniziato a lasciare la tensostruttura di Porto Empedocle (Agrigento) alla volta dei centri d'accoglienza nel Lazio. Altri 200 sono partiti nella mattinata per arrivare poi in Piemonte.



La tensostruttura della Protezione civile, allestita accanto alla banchina del porto e utilizzata come punto di raccolta dopo che i migranti vengono trasferiti da Lampedusa a Porto Empedocle, dovrebbe dunque temporaneamente restare vuota. In 43 i migranti sono stati trasferiti con il traghetto di linea per Porto Empedocle dall'hotspot di Lampedusa verso una struttura d'accoglienza di Palermo. La Prefettura di Agrigento ha pianificato per la tarda mattinata il trasferimento, sempre con la motonave di linea, di altre 200 persone che una volta arrivate, in serata, a Porto Empedocle verranno caricate su dei pullman con destinazione alcuni centri d'accoglienza del Molise.



Dalla struttura, lunedì, c'era stata la fuga di poco meno di un centinaio di migranti. All'alba, dopo un'intera notte di ricerche e perlustrazioni da parte di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza, erano state rintracciate poco più di una cinquantina di persone. Alcuni migranti in fuga sono tornati indietro spontaneamente. Mancano ancora all'appello 44 migranti dei 184 fuggiti domenica pomeriggio dal Cara di Pian del Lago di Caltanissetta, tutti di nazionalità tunisina.