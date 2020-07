CRONACA UTILITIES Coronavirus: in 24 ore 181 i nuovi contagi, 11 decessi



Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono almeno 246.488 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 [+181 (il dato è il risultato dei ricalcoli di Basilicata, Calabria e Bolzano )] . Di queste 35.123 sono decedute (+11) e sono state dimesse 198.756 (+163). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 12.609 (+28). I pazienti ricoverati con sintomi sono 749 (+9), di cui 40 (-5) in terapia intensiva. 28-07-2020