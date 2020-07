Usa, altri 1.592 morti e più di 60mila contagi



660 mila i decessi registrati nel mondo. Vaccino, Russia vuole registrarlo entro il prossimo 10 agosto. Trump: presto il vaccino, produrremo 500 milioni di dosi



Pandemia senza fine. Nel mondo sono più di 660 mila le vittime a causa della complicanze legate al Covid19. È quanto si legge nel bilancio sulla pandemia aggiornato dalla Johns Hopkins University. Sono invece più di 16,7 milioni le persone che hanno contratto il coronavirus.

I morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 1.592, il numero più alto da due mesi e mezzo, e i nuovi casi sono oltre 60mila. Intanto potrebbe arrivare "molto presto" il vaccino per il coronavirus. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump, in una conferenza stampa alla Casa Bianca sul Covid-19. Gli Usa, ha sottolineato Trump, saranno pronti a produrre 500 milioni di dosi. Gli Stati Uniti hanno aumentato anche la produzione di mascherine, guanti e componenti per farmaci generici così da facilitare l'autonomia americana dall'estero per le medicine. Ma fa discutere la difesa di Trump di una dottoressa protagonista di un video bloccato dai social: la donna dice di aver curato centinaia di malati con l'idrossiclorochina, ma parla anche di dna alieno nelle medicine e di malattie causate dai demoni .

Sul fronte vaccino, quello dell'istituto nazionale di ricerca russo Gamaleya è stato inviato al dipartimento competente del ministero della Salute per la valutazione degli esperti e ci si aspetta che la sua registrazione avvenga tra il 10 e il 12 agosto: lo ha detto una fonte all'agenzia di stampa russa Interfax. Secondo fonti della Cnn, la Russia punta al 10 agosto per l'approvazione del vaccino in modo da essere il primo paese al mondo a compiere questo passo, «nonostante le preoccupazioni sulla sua sicurezza ed efficacia».

Paura in Cina, dove sono 101 i nuovi casi di coronavirus diagnosticati nelle ultime 24 ore, 98 dei quali trasmessi localmente. Lo hanno comunicato le autorità sanitarie locali, sottolineando preoccupazione per la situazione nello Xinjang, la regione più colpita al momento, che ha visto un aumento di 89 contagi.