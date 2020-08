CRONACA UTILITIES 320 nuovi positivi, ma anche tamponi in calo



I maggiori incrementi si sono verificati nel Lazio (51), in Veneto (46) e Lombardia (43). Molise e Basilicata sono le uniche regioni senza nuovi positivi



Dall'inizio dell’epidemia di coronavirus, sono almeno 254.235 le persone (+320 rispetto a ieri) che hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste 35.400 sono decedute (+4, un morto in Toscana, uno in Piemonte, uno in Puglia e uno in Sicilia) e sono state dimesse 203.968 (+182). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 14.867 (+134). I pazienti ricoverati con sintomi sono 810 (+23), di cui 58 in terapia intensiva (+2).

