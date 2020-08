CRONACA UTILITIES Maltempo, allerta arancione in 4 Regioni



Nubifragi già nella notte tra venerdì e sabato. Alberi caduti e allagamenti, vigili del fuoco al lavoro in Veneto e Piemonte. Colpite anche la provincia di Bolzano, Lombardia e Liguria



Il dipartimento della Protezione civile emette un avviso di condizioni meteo avverse, che prevede precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale prevalentemente sul Nord Italia. Per sabato dunque allerta arancione sulla Provincia autonoma di Bolzano e su settori di Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria.



I primi fenomeni si sono registrati già nel tardo pomeriggio di venerdì sul Piemonte. Un nubifragio si è abbattuto sul centro storico di Torino e in altre zone della città. La pioggia (40mm -in un'ora) è stata accompagnata da forti raffiche di vento. Diverse criticità sono state segnalate anche nell'Astigiano, con i vigili del fuoco costretti a intervenire per i tanti allagamenti. In corso Alessandria, ad Asti, un albero è caduto su un'auto e un uomo è rimasto bloccato all'interno del mezzo. Estratto dai pompieri, le sue condizioni non sono gravi.



Maltempo anche in Veneto, in particolare nelle province di Verona e Padova. Numerosi gli allagamenti e i danni segnalati per la caduta di alberi. Sessanta le chiamate di soccorso giunte al centralino dei vigili del fuoco a Verona, una quarantina quelle gestite dalla centrale operativa di Padova. Tra le zone più colpita c'è quella dei Colli Euganei. 29-08-2020