CRONACA UTILITIES 1.444 nuovi contagi e un morto nelle ultime 24



Ulteriore aumento dei tamponi: oltre duemila in più. Zero decessi sia in Lombardia che nel Lazio. In quest'ultima regione il 40% dei positivi ha link con la Sardegna



Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono almeno 266.853 le persone (+1.444 rispetto a ieri) che hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 35.473 sono decedute (+1) e sono state dimesse 208.224 (+1.322). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 23.156 (+121). Il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore è di 99.108: superiore rispetto ai 97.065 di ieri . I pazienti ricoverati con sintomi sono 1.168 (-10), di cui 79 in terapia intensiva (+5). 29-08-2020