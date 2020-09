In 24 ore 1.458 nuovi positivi e 7 morti



I tamponi analizzati oggi sono stati 72.143 contro i 92.706 di ieri, quindi oltre 20mila in meno (9.818.118 da inizio emergenza). Calati sensibilmente quelli in Lombardia



Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono almeno 287.753 le persone (+1.458 rispetto a ieri) che hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 35.610 sono decedute (+7) e sono state dimesse 213.634 (+443). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 38.509 (+1006). I tamponi analizzati oggi sono stati 72.143 contro i 92.706 di ieri, quindi oltre 20mila in meno (9.818.118 da inizio emergenza).



Calati sensibilmente i tamponi in Lombardia dove si è passati da 16.493 a 12.844 e in Veneto, dove si è passati da 14.390 a 8.090. In generale aumentano però i casi identificati grazie alle attività di screening, che passano da 50.351 a 51.186.