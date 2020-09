POLITICA UTILITIES Exit poll referendum: vince facile il Sì



Iniziato lo spoglio dopo la chiusura delle urne alle 15. In base al primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai: il Sì è tra il 60 e il 64% delle preferenze



Urne chiuse alle 15 e subito spoglio delle schede per il referendum costituzionale. Dai primi instant-poll, il Sì sarebbe in vantaggio con almento il 60%. Alle Regionali in Veneto avanti Zaia, in Liguria Toti, in Toscana testa a testa tra Ceccardi e Giani, così come in Puglia è testa a testa tra Emiliano e Fitto. Nelle Marche Acquaroli è in vantaggio, in Campania De Luca. Infine in Val D'Aosta la Lega è risultato il primo partito.

21-09-2020