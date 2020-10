SPETTACOLO UTILITIES Tutto pronto per la Festa del Cinema di Roma



La quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma si svolgerà dal 15 al 25 ottobre 2020 all’Auditorium Parco della Musica coinvolgendo numerosi altri luoghi e realtà culturali della Capitale. La Festa del Cinema di Roma è prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma. La manifestazione è promossa da Roma Capitale, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, Regione Lazio, Fondazione Musica per Roma, Istituto Luce-Cinecittà (in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo). Dal 2019, la Festa del Cinema di Roma è stata ufficialmente riconosciuta come Festival Internazionale non Competitivo dalla FIAPF (Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films). La Festa del Cinema ha sottoscritto quest’anno il testo della FIAPF a supporto dei festival cinematografici internazionali assieme ad altre quarantuno manifestazioni di ventisette Paesi. Nel 2020 la manifestazione fa parte di Romarama, il programma di eventi culturali promosso da Roma Capitale.



Laura Delli Colli è la Presidente della Fondazione Cinema per Roma e del Consiglio di Amministrazione composto da Valerio Toniolo, Goffredo Maria Bettini e Daniele Pitteri. Francesca Via è il Direttore Generale della Fondazione, Antonio Monda il Direttore Artistico della Festa del Cinema, affiancato da un comitato di selezione composto da Richard Peña, Giovanna Fulvi, Alberto Crespi, Francesco Zippel, Valerio Carocci. Mario Sesti è Responsabile delle Retrospettive.

Il Main Partner è BNL Gruppo BNP Paribas. I Partner Istituzionali sono MiBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, NuovoImaie e SIAE. La Festa del Cinema si svolge in collaborazione con Alice nella città, Centro Sperimentale di Cinematografia, MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Rai è Main Media Partner, Rai Movie è la TV della Festa. Acea è Partner, l’Auto Ufficiale è Lexus. Gli Sponsor sono Fincantieri, Enit, Azimut Yachts e Trenitalia come vettore ufficiale. Getty Images è Media Partner. Pino Chiodo è il Partner Tecnico per le attrezzature di proiezione (pellicola e digitale).



IL PROGRAMMA

La Selezione Ufficiale della Festa del Cinema ospita 24 film, con l’obiettivo di offrire qualità ed eccellenza in tutte le espressioni cinematografiche: nel cinema indipendente, nella produzione di genere, nell’opera di autori affermati, in quella di registi emergenti, nella ricerca e nella sperimentazione, nel cinema di dichiarata vocazione spettacolare, nell’animazione, nella visual art e nei documentari. Anche quest’anno un ruolo importante sarà svolto dagli Incontri Ravvicinati con autori, attori e protagonisti della cultura italiana e internazionale, dalla Retrospettiva, dai Restauri, dagli Omaggi e dai numerosi altri eventi che comporranno il programma della manifestazione come i format Duel e Fedeltà/Tradimenti, confermati dopo il successo dello scorso anno. Accanto alla Festa, Alice nella città organizzerà, secondo un proprio regolamento, una rassegna di film per ragazzi.



LA FESTA IN CITTÀ

Il pubblico avrà a disposizione numerose sale. L’Auditorium Parco della Musica, struttura firmata da Renzo Piano, sarà il fulcro della manifestazione e ospiterà proiezioni, incontri, eventi, mostre, convegni e dibattiti. I 1300 mq del viale che conduce alla Cavea saranno trasformati in uno dei più grandi red carpet al mondo. Grazie alla collaborazione con SIAE, la Festa dedicherà il tappeto rosso della quindicesima edizione al genio di Ennio Morricone, scomparso lo scorso 6 luglio: le musiche del Maestro accompagneranno il passaggio di talent, ospiti e pubblico. Presso il Parco della Musica saranno disponibili le Sale Sinopoli, Petrassi, Teatro Studio Gianni Borgna e AuditoriumArte. La Festa del Cinema coinvolgerà tutta la città: dall’Auditorium del MAXXI alla Casa del Cinema, dal MACRO a Palazzo Merulana, dal My Cityplex Savoy “Acea” al My Cityplex Europa personalizzato dalla Regione Lazio, dove sarà previsto uno spazio per il photocall. Tornano le proiezioni al Teatro Palladium e presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con MediCinema Italia Onlus, quelle a Rebibbia Nuovo Complesso e, per la prima volta quest’anno, nelle nove Case rifugio della Regione Lazio. Nella quindicesima edizione, la Festa arriverà da Piazza Tevere fino al Teatro di Tor Bella Monaca e coinvolgerà, dal centro alla periferia, quattro note librerie indipendenti (Altroquando, Libreria Piave, Tomo Libreria Caffè e Acilia libri).



UNA NUOVA SALA VIRTUALE: DIGITAL RFF15

A partire dalla quindicesima edizione, la Festa del Cinema avrà a disposizione una nuova sala virtuale a capienza limitata, attraverso la quale seguire on demand una parte del programma: si tratta della piattaforma Digital RFF15, che sarà online a partire da lunedì 12 ottobre, all’indirizzo https://digital.romacinemafest.org/. I film saranno accompagnati dalle introduzioni dei registi. Sarà possibile acquistare il biglietto online registrandosi sulla piattaforma. Digital RFF15 è fornita da SHIFT72 in collaborazione con Festival Scope.



L’IMPEGNO PER IL SOCIALE E PER L’AMBIENTE

Prosegue nel 2020 l’impegno della Festa del Cinema per il sociale e per l’ambiente. Si terranno proiezioni presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con MediCinema Italia Onlus e presso Rebibbia Nuovo Complesso. Save the Children sarà alla Festa con un evento musicale che avrà come protagonisti i bambini in omaggio al Maestro Ennio Morricone. Grazie a una dotazione tecnica straordinaria, le ospiti delle nove Case rifugio della Regione Lazio potranno accedere gratuitamente alle proiezioni dei film trasmessi in anteprima alla Festa del Cinema. A Villa Miani si terrà un Charity Gala Dinner a sostegno della Fondazione Telethon e Croce Rossa Italiana. La Festa del Cinema ridurrà l’uso delle bottiglie di plastica: l’iniziativa “Go Plastic Free” consentirà di limitare il consumo della plastica durante la manifestazione, grazie al supporto di AQuachiara e Marevivo.



LA CAMPAGNA PROMOZIONALE DELLA QUINDICESIMA EDIZIONE

Sidney Poitier e Paul Newman sono i protagonisti dell’immagine ufficiale della quindicesima edizione della Festa del Cinema. La foto, scattata in occasione delle riprese di Paris Blues di Martin Ritt (1961), film candidato all’Oscar® per la miglior colonna sonora firmata da Duke Ellington, rappresenta un omaggio a due icone della storia del cinema. Il senso di complicità, la gioia di stare insieme, la condivisione delle esperienze, il valore della collaborazione umana e artistica sono il beat della Festa del Cinema 2020.



IL PREMIO DEL PUBBLICO BNL

Il pubblico potrà esprimere il proprio gradimento per i film della Selezione Ufficiale in occasione della prima replica di questi titoli presso il My Cityplex Savoy “Acea”. Il film più votato riceverà il Premio del Pubblico BNL della quindicesima edizione, in collaborazione con il Main Partner della Festa, BNL Gruppo BNP Paribas.



I NUMERI DELLA QUINDICESIMA EDIZIONE



24 film e documentari nella Selezione Ufficiale

2 coproduzioni con Alice nella città

5 Tutti ne parlano | 6 Eventi Speciali

14 Incontri Ravvicinati

7 Duel | 9 Fedeltà/Tradimenti

5 Preaperture

2 Restauri

5 Omaggi

1 Retrospettiva di 15 titoli

7 Riflessi

7 Film della nostra vita

5 Eventi per il sociale e per l’ambiente | 16 Altri eventi della Festa

24 Paesi partecipanti

Algeria, Austria, Belgio, Brasile, Colombia, Corea del Sud, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Messico, Perù, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera

