Veneto, Lombardia e Toscana le più colpite dalla crisi del turismo



Nei primi 8 mesi del 2020 lʼItalia ha perso la metà delle presenze rispetto allo stesso periodo del 2019. In picchiata gli incassi comunali dellʼimposta di soggiorno



Il comparto turistico italiano soffre a causa della pandemia. A livello complessivo sono 5 i sistemi turistici regionali più colpiti sono Veneto, Sicilia, Toscana, Lombardia e Lazio. Lo rende noto l'Istituto Demoskopika, secondo cui il Veneto risulta in testa anche per il decremento stimato della spesa turistica: 3.272 milioni di euro. La regione avrebbe ridotto gli arrivi di 9,3 milioni (-63,3% rispetto al 2019) e le presenze di 35,6 milioni (-65,1% rispetto al 2019).



A seguire, in valore assoluto, Lombardia con una contrazione pari a 6,6 milioni di arrivi (-55,8%) e 16,4 milioni di presenze (-57,4%), Toscana con una riduzione pari a 6,1 milioni di arrivi (-59,2%) e 21,7 milioni di presenze (-60,7%), Lazio con una riduzione pari a 4,8 milioni di arrivi (-54,7%) e 15,2 milioni di presenze (-55,8%) e l'Emilia Romagna con una riduzione pari a 4,6 milioni di arrivi (-52,4%) e 18,1 milioni di presenze (-55,6%).



In chiave percentuale è la Sicilia però a soffrire di più, preceduta solo dal Veneto: -2,2 milioni di arrivi e -6,8 milioni di presenze con un calo rispettivamente pari al 59,9% e al 61% rispetto ai primi otto mesi del 2019. Il Veneto è in testa anche per il decremento stimato della spesa turistica, come detto, con -3.272 milioni di euro, quindi seguono Toscana con 2.130 milioni, Lombardia con 1.784 milioni, Emilia-Romagna con 1.609 milioni, Lazio con 1.513 milioni e Trentino Alto Adige con 1.165 milioni.

06-10-2020