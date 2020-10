Vaccino Covid, primi risultati prossima settimana



«Noi proprio la settimana prossima avremo probabilmente i risultati del vaccino» anti coronavirus Sars-CoV-2 «in fase più avanzata, che è quello di Oxford. Se questo vaccino che è in fase III darà risultati positivi, possiamo sperare - ma soltanto se darà risultati positivi - di avere le prime dosi entro quest'anno. Altrimenti tutto slitta al 2021». Così Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l'emergenza Covid-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica di Roma, ospite di "Agorà" su Rai3 .

Da Ricciardi anche un allarme: «La Campania è in una situazione di grandissima difficoltà . La regione ha da sola in questo momento lo stesso numero di casi che c'era in Italia a maggio. Di fatto quindi la Campania, ma anche un po' il Lazio e la stessa Lombardia - che è stata la regione dove tutto è originato e dove la curva epidemica non si è mai azzerata, quindi è ripartita - destano certamente preoccupazione». Ricciardi poi scandisce: «Noi vogliamo e dobbiamo evitare un lockdown nazionale e vogliamo evitare anche i lockdown locali. È chiaro che per farlo dobbiamo limitare la circolazione del virus. E queste strategie di contenimento basate su tre pilastri, cioè la distanza di sicurezza, le mascherine e l'igiene delle mani e degli ambienti di vita e di lavoro, sono i perni essenziali comportamentali su cui basarsi».