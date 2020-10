CRONACA UTILITIES Il ministro Boccia è positivo: «Asintomatico»



Il Ministero: «Segue le procedure stabilite dalle linee guida del Ministero della Salute; l’attività ministeriale non subirà nessuna variazione di programma»



Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia è positivo al Covid 19. Asintomatico, è ora in isolamento fiduciario da giorni in casa da dove prosegue il suo lavoro. Lo rende noto il ministero sottolineando che Boccia «segue le procedure stabilite dalle linee guida del Ministero della Salute; l’attività ministeriale non subirà nessuna variazione di programma».



Pochi giorni, la moglie Nunzia De Girolamo aveva annunciato di essere risultata positiva. «Questo virus – aveva raccontato su Facebook – non mi ha risparmiata: anche io ho contratto il Covid. Il virus c’è, è subdolo e si nasconde tra le persone a cui vogliamo bene. Tenete la mascherina perché è veramente dura». De Girolamo aveva, poi, spiegato: «Fate attenzione, indossate sempre la mascherina, non abbassate mai la guardia. Tenete la distanza di sicurezza. E ringraziamo la scienza e la medicina. Sempre. Gli operatori sanitari che stanno affrontando una pandemia, un momento difficile e senza eguali». 23-10-2020