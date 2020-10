CRONACA UTILITIES Covid, Cts convocato d’urgenza alle 18



In arrivo stretta su negozi e “zone rosse”. Il governo valuta la «zona rossa» nell’area metropolitana di Milano, ma sul lockdown in tutta Italia si decide l’8 novembre



Il governo ha convocato un Comitato tecnico scientifico d’urgenza per le 18. Si cerca una soluzione per scongiurare il lockdown totale con chiusure mirate di città o intere aree metropolitane. Il premier Giuseppe Conte nelle riunioni sulla stretta ha ripetuto più volte: «Abbiamo introdotto misure restrittive il 25 ottobre, adesso dobbiamo aspettare gli effetti almeno per quindici giorni».



E dunque il nuovo Dpcm potrebbe intorno all’8 novembre, sempre se la situazione dei contagi non precipiti. Attesi comunque provvedimenti seguendo la curva epidemiologica in base ai nuovi positivi. Al momento sono 5 le Regioni con l’indice di trasmissione Rt oltre l’1,5. Oltre alla Lombardia, nella lista ci sono Campania, Liguria, Lazio e Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano. Ma altre zone sono «sotto osservazione». 31-10-2020