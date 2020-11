Limiti nelle Regioni, nessuna variazione



Basilicata, Liguria e Umbria restano in arancione (rischio medio-alto e scenario 3), mentre la Provincia Autonoma di Bolzano in area rossa relativa allo scenario 4



Zona arancione confermata per Basilicata, Liguria e Umbria, lo stesso vale per la zona rossa della provincia autonoma di Bolzano. L'annuncio è del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha firmato la nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive. L'ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.



Intanto l'Alto Adige revoca il lockdown totale, che andava oltre le misure previste per le zone rosse. «Lunedì 30 novembre riaprono i negozi, i mercati, come anche i parrucchieri ed estetisti. Riprende la didattica in presenza per la prima media», ha annunciato il governatore Arno Kompatscher, dopo i risultati degli screening di massa. Il 4 dicembre, ha aggiunto, apriranno tutte le scuole, come anche bar e ristoranti. I dati epidemiologici sono in miglioramento e farà presa l'isolamento dei 3.400 asintomatici trovati con lo screening.