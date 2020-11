Lombardia, Piemonte e Calabria arancione



Il cambio da domenica. Liguria e Sicilia gialle. Conte in mattinata: «Mi aspetto un rt che scenda a uno e che regioni rosse passino ad arancioni o gialle»



Ultime verifiche in vista del nuovo Dpcm del 4 dicembre con le modifiche all'assetto dell'Italia divisa in zona rosa, zona arancione e zona gialla per limitare spostamenti e contagi. Il nuovo dpcm sulle misure anti-Covid confermerà tuttavia la divisione delle regioni in 3 fasce (e non 2 come qualcuno aveva ipotizzato) e introdurrà specifiche restrizioni per il Natale, secondo fonti di Governo. In serata il cambio: Piemonte, Lombardia e Calabria diventano zone arancioni. Liguria e Sicilia gialle. Dopo l'ordinanza che firmerà il ministro Roberto Speranza per il passaggio di 3 regioni alla fascia arancione e di 2 in quella giallaecco la situazione: le regioni arancioni sono Calabria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Basilicata, Puglia, Friuli Venezia Giulia. Quelle gialle: Liguria, Sicilia, Sardegna, Lazio, Molise, Veneto, Provincia autonoma di Trento. Sono rosse: la Provincia autonoma di Bolzano, la Toscana, Abruzzo, Campania, Valle d'Aosta.



Le nuove valutazioni sono arrivate dunque dopo il confronto con Cts e Iss. «Mi aspetto un rt che scenda a uno e che regioni rosse passino ad arancioni o gialle» ha detto in mattinata il premier Giuseppe Conte. Tra queste potrebbero esserci Lombardia e Toscana. Nel pomeriggio la conferma che l’indice di contagio Rt in Italia è sceso a 1,08 nella settimana 16-22 novembre, contro l’1,18 della settimana precedente, con 10 regioni che hanno già un indice inferiore a 1, ossia sono ufficialmente in discesa. Nella bozza del report di monitoraggio ministero della Salute-Iss si legge quindi che «17 Regioni al giorno 24 novembre avevano superato almeno una soglia critica in area medica o terapia intensiva. Nel caso si mantenga l’attuale trasmissibilità, quasi tutte le Regioni o Province autonome hanno una probabilità maggiore del 50% di superare almeno una di queste soglie entro il prossimo mese». Le regioni con l’Rt inferiore a 1 sono: Calabria (0.92), Lazio (0.88), Liguria (0.76), Marche (0.93), Piemonte (0.89), provincia autonoma di Trento (0.81), Puglia (0.99), Sardegna (0.71), Umbria (0.74), Valle d’Aosta (0.99). Hanno Rt uguale o superiore a 1, invece: Abruzzo (1.06), Basilicata (1.21), Campania (1), Emilia Romagna (1.07), Friuli Venezia Giulia (1.09), Lombardia (1.17), Molise (1.17), provincia autonoma di Bolzano (1), Sicilia (1.04), Toscana (1.2), Veneto (1.2).