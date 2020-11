Arriva il freddo polare: neve anche in pianura



Le temperature fino a venerdì subiranno un'importante diminuzione su tutta Italia con valori diurni di pochi gradi sopra lo zero al Nord e di poco sopra i 10-12 C al Centro-Sud



Arriva il freddo polare, e le precipitazioni intense favoriranno la neve anche in pianura. Da martedì dal Nord Europa un nucleo freddo di origini polari si addosserà sulle Alpi e quindi è attesa nel Mediterraneo nella giornata di mercoledì. Prime piogge interesseranno le regioni tirreniche martedì mentre al Nord cadrà la neve sulle Alpi a quote collinari, mentre da mercoledì, l'ingresso del vortice sull'Italia attiverà al Centro-Sud venti meridionali e al Nord venti di Bora e Grecale.



Stando agli esperti, la perturbazione generata dal vortice darà vita a un'intensa fase di maltempo. Al Nord la neve potrà scendere fino in pianura sul basso Piemonte, sull'Emilia, sul Veneto (solo per qualche ora), poi nel corso della giornata a quote collinari. Al Centro piogge battenti su gran parte delle regioni, ma soprattutto sul Lazio dove sono attesi nubifragi (anche a Roma). I rovesci poi raggiungeranno pure la Campania. Giovedì la fase più cruenta del maltempo si sposterà al Sud con altri nubifragi sulle coste ioniche e tirreniche. Ma attenzione, già da venerdì una nuova e intensa perturbazione atlantica è pronta a scaricare enormi quantità di pioggia questa volta al Nordovest (Liguria in primis).



Sul fronte delle temperature, fino a venerdì subiranno un'importante diminuzione su tutta Italia con valori diurni di pochi gradi sopra lo zero al Nord e di poco sopra i 10-12 C al Centro-Sud. Dal weekend, a causa di venti intensi di Scirocco si avrà un deciso aumento.