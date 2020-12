CRONACA UTILITIES 21.052 nuovi casi e 662 morti in 24 ore



Il tasso di positività scende al 10,8%. Il maggior numero di decessi in Lombardia (+111) e Veneto (+108), nessuna regione ha zero vittime



Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus in Italia, sono almeno 1.709.991 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono +21.052, mentre i decessi odierni sono +662, per un totale di 59.514 vittime da febbraio. Le persone guarite o dimesse complessivamente sono 896.308 (+23.923), gli attuali positivi 754.169 (-3.533). I tamponi sono stati 194.984, mentre il tasso di positività è del 10,8%.

05-12-2020