Nel Lazio locali chiusi alle 18 e coprifuoco alle 22 fino a marzo



Questo è quanto dichiarato dall’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato in un’intervista a Il Messaggero. Nel Lazio ci sono ancora troppi casi se paragonati a settembre



Lo stop a bar e ristoranti alle 18 e il coprifuoco dalle 22 nel Lazio durerà ancora a lungo: almeno fino a marzo. A dirlo è l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato che, in un un'intervista rilasciata al Messaggero, ha parlato del rischio di una terza ondata e della necessità di mantenere le restrizioni fino a primavera. «Naturalmente ci saranno interventi per le attività che rimarranno chiuse, come per le palestre, per il mondo della cultura, per il commercio ambulante dei mercati » .



Secondo l'assessore, «u na cosa deve essere chiara: le misure adottate sono e saranno sempre proporzionali alla situazione dell’epidemia. Nel Lazio siamo stati prudenti e Roma oggi è tra le capitali europee che, pur con molte difficoltà, hanno sofferto meno, grazie al rigore dei comportamenti e anche alle misure che abbiamo adottato. Ora bisogna proseguire ». D'Amato ha poi dichiarato che ci vorranno almeno tre mesi prima di pensare a un allentamento delle misure. Questo perché « il virus circola, l’Rt non è sotto controllo e per la campagna di vaccinazione ci vorrà tempo » . E se casi e ricoveri diminuiscono, il Lazio ha comunque sui 1500 casi al giorno. Troppi, se paragonati al mese di settembre. L'obiettivo è arrivare già a gennaio con un Rt allo 0,5: ma non è scontato visti giorni di festa davanti. E se le persone dovessero spostarsi come in estate, la terza ondata è più una certezza che una probabilità.