L'Abruzzo passa dalla zona rossa alla zona arancione, mentre Lombardia, Piemonte e Basilicata diventano zona gialla. Salgono a 256 i medici morti in Italia, 77 nella seconda ondata



Con l’ordinanza firmata nella serata venerdì dal ministro della Salute Speranza, da domenica quattro regioni cambiano colore. L'Abruzzo passa dalla zona rossa alla zona arancione, mentre Lombardia, Piemonte e Basilicata diventano zona gialla. Lo scorso 6 dicembre, il presidente dell'Abruzzo Marsilio aveva firmato un ordinanza per far rientrare la regione in zona arancione già dal 7, ma il governo non avallò l’anticipazione annunciando una lettera di diffida al governatore.



Intanto salgono a 256 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19, di cui 77 solo nella seconda ondata epidemica. Lo segnala la Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, informando del decesso di Giovanni Alberto Piscitelli, medico di famiglia della provincia di Casera. 12-12-2020