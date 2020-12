CRONACA UTILITIES 10.872 nuovi casi e 415 morti in 24 ore



Meno contagi con meno tamponi (quasi 88 mila), ma il tasso di positività sale al 12,4%. Il Veneto è la regione più colpita per nuovi casi (+2.583) e per decessi (+47)



Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus in Italia, sono almeno 1.964.054 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 10.872, mentre i decessi odierni sono 415 (69.214 le vittime da febbraio). Le persone guarite o dimesse sono 1.281.258 (+19.632), gli attuali positivi sono 613.582 (-9.178). I tamponi sono stati 87.889, ovvero 49.531 in meno rispetto a ieri quando erano stati 137.420. Mentre il tasso di positività è del 12,4%.



I malati più gravi in terapia intensiva (TI) sono 2.731 in totale: i posti letto occupati in rianimazione sono -12 (ieri -41), ma sono entrate +161 persone in TI. 21-12-2020