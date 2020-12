CRONACA UTILITIES Le regioni, tranne una, hanno tutte Rt inferiore a 1



Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro. Poi ha aggiunto: «In Italia c'è ancora una fase decrescente di nuovi casi, che però sta rallentando»



«Quasi tutte le regioni del Paese hanno Rt inferiore a uno tranne una. Anche se abbiamo una leggera tendenza in risalta». A dirlo è il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro in conferenza stampa. Poi ha aggiunto: «In tutti i paesi europei c'è una forte circolazione del virus, con zone dove circola più intensamente rispetto ad altre. In Italia c'è ancora una fase decrescente di nuovi casi, che però sta rallentando. L'unico contesto in cui la decrescita non si registra è il Veneto».



Dall'Istituto spiegano quindi che siamo a 157 casi per 100mila abitanti nell'ultima settimana: «L'obiettivo deve essere quello di avvicinarci il più possibile a 50 casi per 100mila abitanti». La maggior parte delle persone ricoverate sono di sesso maschile e anziane, e hanno più di 80 anni. 24-12-2020