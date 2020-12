CRONACA UTILITIES Maltempo, scatta allerta gialla in 11 regioni



In arrivo neve al Centro, pioggia al Sud e vento forte sulla Sardegna. Lʼavviso della protezione civile per Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia



Sono in peggioramento le condizioni meteo su tutto il Paese. L'ondata di maltempo che ha già colpito il Nord si estenderà nella serata di sabato anche al resto della Penisola, con nevicate fino a quote basse al Centro, temporali sui versanti tirrenici al Sud e venti forti sulla Sardegna. In partciolare, a partire da sabato sera, sono attese nevicate a quote superiori ai 400-600 metri su Abruzzo e Umbria e a quote superiori ai 600-800 metri sulla Sardegna. Previste poi precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, specie sui versanti tirrenici. Attesi venti di burrasca sulla Sardegna, con mareggiate lungo le coste.



La Protezione civile ha emesso una allerta gialla per Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. 26-12-2020