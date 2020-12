Maltempo sull'Italia: venti forti e neve al nord

Alberi caduti e autostrade paralizzate in alciuni punti. A Milano donna travolta dal crollo di un palo. Le precipitazioni dovrebbero terminare già nel pomeriggio

Neve e gelo nel nord Italia, con Milano sotto la neve e disagi in tutta la città. Questa la situazione nella mattinat di lunedì. La nevicata interessa però tutta la Lombardi, ad eccezione della pianura Sud orientale dove cade mista a pioggia. Il capoluogo lombardo, che da oggi torna all'allerta "arancione" all'alba era ancora più silenzioso, imbiancata dalla neve . Secondo le previsioni però le precipitazioni dovrebbero terminare già nel pomeriggio e nei prossimi giorni sono previste giornate con cielo coperto o poco nuvoloso.







A Milano, una donna è rimasta ferita a causa del crollo di un palo che l'ha travolta per strada. È accaduto pochi minuti prima delle 9 in via Raffaello Sanzio. Secondo le prima informazioni del 118 la donna ha riportato un trauma cranico, ma sarebbe cosciente e, sempre secondo i soccorritori, non in pericolo di vita. Anche altre città lombarde sono ricoperte da qualche centimetro di neve. Centrali operative di Vigili del fuoco e Polizia locale hanno avuto problemi per numerosi interventi dovuti alla neve, soprattutto a causa di alberi caduti e rami spezzati, ma anche di luminarie e ponteggi pericolanti, o a pezzi di cornicioni in bilico.