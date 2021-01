ESTERI UTILITIES Coronavirus, Usa: 345mila morti dall'inizio della pandemia



I casi di contagio nel Paese più colpito si avviano invece verso la cifra di 20 milioni. Oms approva la convalida di emergenza per il vaccino Pfizer



Il numero dei decessi legati al coronavirus registrati ufficialmente negli Stati Uniti, il Paese più colpito al mondo in termini assoluti dal virus , ha superato quota 345mila dall'inizio della pandemia, secondo i dati della Johns Hopkins University. I casi di contagio si avviano invece verso la cifra di 20 milioni. Intanto l'Oms ha concesso la convalida di emergenza al vaccino Pfizer, aprendo così la strada ai Paesi di tutto il mondo per approvarne rapidamente l'importazione e la distribuzione.



L'annuncio arriva dalla stessa Organizzazione mondiale della Sanità. La decisione «rende il vaccino Pfizer/BioNTech il primo a ricevere la convalida di emergenza dall'inizio dell'epidemia. È un passo molto importante per garantire l'accesso universale ai vaccini anti-Covid». 01-01-2021