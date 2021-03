La Campania compra il vaccino Sputnik



Altems: in 7 regioni vaccinazioni sotto la media nazionale. Il Vaticano vaccinerà 1.200 poveri nella Settimana Santa. Sileri: «La libertà si riconquista coi vaccini»



La Regione Campania acquisterà il vaccino anti Covid russo Sputnik. Soresa, società della Regione Campania che svolge il ruolo di centrale degli acquisti dei prodotti destinati alle aziende del sistema sanitario regionale, ha affidato all’operatore economico Human Vaccine, rappresentato dal Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), la fornitura del vaccino anti Covid-19. Contratto e conseguente fornitura sono subordinati al sì di Ema e Aifa all'uso.

Intanto sono 7 le regioni/province autonome che si trovano «sotto la media nazionale della capacità di somministrazione giornaliera di dosi vaccinali nell’ultima settimana, ma non sono le uniche che devono migliorare la propria performance». Il dato emerge dal 45esimo Instant Report Covid-19, iniziativa dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica, secondo cui d ieci regioni registrano, al 22 marzo, la più elevata pressione per tasso di saturazione sia in area non critica sia in terapia intensiva: sono Lazio, Puglia, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Umbria, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Marche. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri su Rai3 dice: «La libertà la riconquisti attraverso i vaccini, se dovesse arrivare una variante che elude tutti i vaccini quello che sto dicendo non vale, ma il personale sanitario non si sta più infettando, tranne quei pochi che purtroppo non hanno fatto il vaccino e rischiano di contagiare i nostri pazienti». E il fabbisogno italiano di vaccini «è progressivamente sempre più coperto. Abbiamo circa 10 milioni di dosi che sono state distribuite, verosimilmente per Pasqua i numeri cresceranno ulteriormente e arriveremo a 9 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose», ha aggiunto.



Papa Francesco infine chiede che nessuno venga escluso dalla campagna vaccinale anti Covid, e l’Elemosineria Apostolica si mette a disposizione delle persone più fragili e vulnerabili. «Nell’imminenza della Domenica di Pasqua, e precisamente durante la Settimana Santa, altre dosi del vaccino Pfizer-BioNTech, acquistate dalla Santa Sede e offerte dall’Ospedale Spallanzani, saranno destinate alla vaccinazione di 1.200 persone tra le più povere ed emarginate, e che sono per la loro condizione le più esposte al virus». Lo fa sapere l’Elemosineria Apostolica con una nota pubblicata sul sito.